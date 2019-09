Mendy e a apresentação no Real Madrid: «Os meus amigos continuam a gozar comigo»

Ferland Mendy não teve uma apresentação 'tranquila' como jogador do Real Madrid. Em entrevista à televisão espanhola 'Canal+', o jogador francês falou sobre o seu primeiro dia como jogador blanco, em junho. Depois de uma apresentação junto de Florentino Pérez, o defesa deslocou-se ao relvado do Bernabéu onde, admitiu, o stress atrapalhou os 'malabarismos', tendo deixado a bola 'fugir' por diversas vezes.





"Quando assinei pelo Real Madrid, estava com a minha mãe e os meus irmãos. A minha mãe estava muito orgulhosa de mim. Estive stressado durante a minha apresentacão, ainda mais quando cheguei e vi os adeptos. No dia anterior disse a mim mesmo que não devia exceder-me nos malabararismos. Os meus amigos continuam a gozar comigo por causa disso", explicou.Desde a sua chegada ao emblema blanco, o francês somou apenas 90 minutos com a camisola do Real Madrid, no encontro da terceira jornada da Liga espanhola, diante ao Villarreal.