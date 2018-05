Continuar a ler

Griezmann ainda não terá decidido o futuro. O facto de Atlético Madrid ter feito uma proposta superior à do Barcelona, segundo a imprensa espanhola, e a insistência tanto de Simeone como dos adeptos colchoneros para que fique, leva o internacional francês a hesitar.Na sexta-feira, na festa da conquista da Liga Europa, os adeptos do Atlético Madrid entoaram "Griezmann fica", e até a mulher do avançado francês se juntou ao pedido