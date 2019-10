Messi corta no churrasco e há quem leve comida para casa: nutricionista do Barcelona conta tudo

María Antonia Lizárraga é a mulher que trata da alimentação no Barcelona há 9 anos. A nutricionista contou ao jornal catalão 'Sport' como os jogadores - dos diferentes escalões - já perceberam a importância de determinados alimentos na prevenção de lesões e não só."Ao longo da temporada sabemos que há momentos em que um jogador tanto pode estar ótimo como passar a estar lesionado com mais facilidade. O nosso objetivo é ter na alimentação uma estratégia para que uma melhoria constante da forma física não acabe por se converter numa lesão. Os jogadores sabem cada vez mais que determinados caldos, batidos e gelatinas os podem ajudar. É importante que o jogador assuma estas rotinas, para que não se lesione", contou aquela profissional.Messi, adepto de um bom churrasco argentino, mudou a sua alimentação. "A determinado momento da carreira teve de o fazer, para reduzir as lesões. Às vezes jogadores que se lesionam com muita facilidade, ou que vêm de um longo período de paragem, perguntam-nos se há determinados alimentos que os possam ajudar. O Messi e outros jogadores aprenderam que a curcuma [açafrão amarelo], por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias ou que determinados caldos os podem ajudar.""Há um modelo de dieta que previne e ajuda a controlar as leões e está baseado em alimentos anti-inflamatórios, principalmente de origem vegetal, como frutas e verduras de cores intensas, gorduras saudáveis como o azeite e o ómega 3 do peixe, especiarias como a curcuma, entre outros", explicou.Já do lado dos maus alimentos... "Os açúcares refinados, a gordura saturada da carne vermelha, os enchidos, as gorduras saturadas e alimentos muito processados favorecem a inflamação e pioram a evolução da lesão."O caso de Dembélé também foi abordado. "Tanto ao Dembélé como aos outros jogadores oferece-se a máxima ajuda para que possam ter uma boa alimentação em casa. Há jogadores que levam comida do clube para casa..."María Antonia Lizárraga explicou, depois, que no Barcelona há produtos proibidos, como álcool. Os churrascos de Messi e Suárez não estão proibidos mas devem ser consumidos com moderação e a carne vermelha só pode ser ingerida uma ou duas vezes por semana.Ao nível dos alimentos recomendados, a nutricionista dá como exemplos a carne branca, o peixe, a vitamina D no inverno, frutas e bebidas nas pausas dos jogos, massa, arroz e batata antes dos jogos e arroz, peixe e salada de massa depois dos encontros.