Messi dá luz verde para a renovação: «O meu objetivo sempre foi ficar aqui»

Lionel Messi deu, esta quinta-feira, 'luz verde' para o arranque das negociações em torno da renovação do contrato com o Barcelona. O astro argentino, em entrevista RAC-1, confirmou que o seu desejo sempre foi o de continuar em Camp Nou."Se quiserem que eu continue, excelente. O meu objetivo sempre foi ficar aqui. Foi sempre esse e continua a sê-lo", afirmou o capitão dos blaugrana. Citado pela imprensa espanhola, o internacional argentino afirmou que "não haverá quaisquer problemas" com o seu pai Jorge Messi e o clube, de forma a assinar um novo acordo entre ambas as partes.Relembre-se que o contrato de Lionel Messi expira em junho de 2021, contudo, existe umaque o permite sair um ano antes de chegar à data a... custo zero para qualquer clube, desde que não seja de elite."Antes do final da última temporada, em 2020/21, ele [Messi] pode deixar o Barça, deixar o futebol ou jogar onde bem entender. É um direito que conquistou, tal como aconteceu com o Iniesta e Xavi", afirmou o presidente, Josep Maria Bartomeu, numa entrevista anteriormente concedida à Barça TV.