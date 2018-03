Continuar a ler

A entrevista incidiu principalmente na liga milionária da UEFA, competição que Messi considera especial. "Desfruto jogando-a", assinalou o argentino, revelando os seus golos favoritos na prova europeia. "Lembro-me dos mais importantes, como os das finais da Champions ou das ‘meias’ contra o Real Madrid."



Já passaram 14 anos desde a estreia na Liga dos Campeões mas Messi recorda-se bem desse momento. "Foi na Ucrânia, contra o Shakhtar, um jogo em que foram muitos da equipa B, pois o Barcelona já estava qualificado. Perdemos, mas a sensação de debutar na Champions foi muito bonita."



Junto aos rivais

Na campanha publicitária, Messi surge ao lado dos rivais do Real Madrid, Marcelo e Kroos, e ainda de Dele Alli (Tottenham) e Carli Lloyd, futebolista norte-americana que representa o Manchester City, numa divertida batalha de paintball com bolas de futebol A entrevista incidiu principalmente na liga milionária da UEFA, competição que Messi considera especial. "Desfruto jogando-a", assinalou o argentino, revelando os seus golos favoritos na prova europeia. "Lembro-me dos mais importantes, como os das finais da Champions ou das ‘meias’ contra o Real Madrid."Já passaram 14 anos desde a estreia na Liga dos Campeões mas Messi recorda-se bem desse momento. "Foi na Ucrânia, contra o Shakhtar, um jogo em que foram muitos da equipa B, pois o Barcelona já estava qualificado. Perdemos, mas a sensação de debutar na Champions foi muito bonita."Junto aos rivaisNa campanha publicitária, Messi surge ao lado dos rivais do Real Madrid, Marcelo e Kroos, e ainda de Dele Alli (Tottenham) e Carli Lloyd, futebolista norte-americana que representa o Manchester City, numa divertida batalha de paintball com bolas de futebol

Seja na ala, seja como referência ofensiva ou a jogar mais recuado, Messi não perde a capacidade concretizadora. São mais de 40 golos por temporada, média que mantém com a chegada de Valverde ao banco do Barcelona, mesmo que agora tenha uma nova posição no terreno."Talvez no último ano tenha recuado um pouco mais, mas sempre com a ideia de continuar a chegar à área vindo de trás e a fazer golos", vincou a estrela blaugrana, durante a pausa das filmagens da nova campanha publicitária da Pepsi, patrocinadora da Champions.

Autor: Aurélio de Macedo