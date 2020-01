Messi: «Duelos com o Real Madrid serão sempre especiais, mas com o Cristiano eram muito mais»

A rivalidade que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo travaram entre 2009 e 2018, no campeonato espanhol, enquanto jogadores de Barcelona e Real Madrid, respetivamente, ficará para sempre na memória. Prova disso mesmo são as palavras do internacional argentino em entrevista à plataforma online 'DAZN'.





"Foram muitíssimos anos e não é fácil manter tantos anos a competir ao mais alto nível, e ainda por cima com as equipas que representávamos, tão exigentes, como são o Real Madrid e Barcelona, as duas melhores do Mundo. Competir de igual para igual tantos anos ficará para sempre, foi muito bonito tanto o duelo desportivo como o pessoal e creio que todos puderam desfrutar disso mesmo, seja o Real Madrid, o Barça ou mesmo todos aqueles que gostam de futebol", frisou o astro argentino.Lionel Messi não escondeu que os clássicos com o Real Madrid "serão sempre especiais", mas que não se comparam ao período em que o português marcava presença na equipa merengue. "As partidas contra o Real Madrid serão sempre especiais, mas quando estava o Cristiano [Ronaldo] eram muito mais. Mas pronto, são etapas que vão ficando para trás, que deixamos, e que temos de seguir em frente", concluiu.