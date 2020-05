Messi e Guardiola estiveram a um passo do... Getafe

Colocar nomes como Lionel Messi e Pep Guardiola na órbita de um clube com a dimensão do Getafe é algo absolutamente impensável nos dias que correm, mas a verdade é que tanto um como o outro chegaram a estar perto de fazer essa mudança na carreira. Quem o garante é Ángel Torres, presidente do Getafe.





"No primeiro ou segundo ano de Messi, tivemos quase tudo feito para que ele viesse para o Getafe por empréstimo. Mesmo no fim, Rijkaard não aceitou e ficámos só pela vontade...", recorda o dirigente, em declarações ao jornal 'Marca', recordando tempos em que La Pulga tinha apenas 18 anos.Por outro lado, o Getafe esteve muito próximo de garantir Guardiola como treinador, exatamente antes de o antigo jogador espanhol assumir o cargo em Campo Nou. Laudrup era treinador do Getafe e poderia estar a caminho do Barcelona."Um dia estava com Txiki Begiristain na Suíça, num sorteio europeu, e a ideia era que Laudrup ia treinar o Barcelona e nós ficávamos com Guardiola para o substituir porque, no início, Laporta não estava nada convencido para contratar Pep", lembrou. Como se sabe, os culés acabaram mesmo por chegar a acordo com Guardiola e Laudrup até saiu mesmo do Getafe no final dessa época.