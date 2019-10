Messi: «Em 2013 e 2014 passou-me pela cabeça ir embora»

Lionel Messi elege os problemas com o fisco espanhol como um dos piores momentos da sua vida. O avançado argentino do Barcelona reconheceu numa entrevista à rádio catalã RAC1 que nessa fase pensou sair de Espanha."Houve momentos em que me senti cansado, por várias circunstâncias. Aconteceu em algumas épocas, sobretudo em 2013 e 2014, quando tive os problemas com o fisco. Foi muito difícil para mim e para a minha família. As pessoas não sabem o que se está a passar, não ouvem, mas opinam, falam. Eu fui o primeiro [dos futebolistas investigados], por isso difícil. O melhor de tudo é que os meus filhos eram pequenos e não se aperceberam de nada, mas foi muito mau. Nessa fase passou-me pela cabeça ir embora, não pelo Barça, mas queria deixar Espanha. Setia-me maltratado, não queria continuar cá", reconheceu o craque argentino.Mas essa fase má foi superada e Messi admite agora que a sua intenção é terminar a carreira no Barcelona. "A minha ideia é ficar cá. Acho que ainda não falámos sobre a minha renovação, mas isso acontecerá a qualquer momento. Quero acabar a carreira aqui, pelo que sinto pelo clube, pela minha família. Nós sentimo-nos bem nesta cidade e não quero tirar os meus filhos daqui. A ideia é ficar a viver em Barcelona."Messi ainda não sabe quando deixará em definitivo os relvados. "Avalio-me ano a ano e vejo se estou bem ou mal. Estamos numa idade em que começa a custar... Mas quero estar bem, a competir e a ajudar o clube."