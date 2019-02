Valverde desconhece gravidade da lesão de Messi Valverde desconhece gravidade da lesão de Messi

Lionel Messi foi ausência notada no treino do Barcelona desta segunda-feira, a dois dias do jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça do Rei, diante do Real Madrid.O avançado argentino contraiu uma lesão no empatede sábado entre o Barcelona e o Valencia, estando em risco de não poder jogar o clássico desta quarta-feira.Já ontem o treinador catalão, Ernesto Valverde, tinha adiantado que Messi poderia não estar apto para defrontar o Real Madrid esta quarta-feira, às 20 horas.