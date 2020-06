Messi falha treino do Barcelona por precaução

Lionel Messi falhou o treino do Barcelona nesta quarta-feira, tendo feito apenas trabalho de ginásio. O avançado argentino esteve a realizar trabalho específico para fortalecer o músculo sóleo da perna direita.





Recorde-se que Messi esteve dois meses sem competir no início da presente temporada a uma ruptura no sóleo, que contraiu no seu primeiro treino de pré-época, e é por isso que os médicos pretendem evitar qualquer problema nessa área muscular delicada. Assim, Messi continua a executar trabalho de prevenção para evitar sobrecarregar o músculo e estar apto para iniciar a competição que volta a arrancar em dez dias.