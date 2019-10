Messi garante que não decide contratações no Barcelona

Lionel Messi garante que não tem qualquer influência nas contratações do Barcelona. Nos períodos de transferências ouve-se muitas vezes dizer que o argentino aprovou este ou desaprovou aquele, mas o avançado afiança que nada disso é verdade."Diz-se que eu tomo decisões, que digo que jogadores se deve contratar ou quais devem sair. A última vez que falei com o presidente foi quando fomos eliminados da Champions pelo Liverpool... Quando se falava na possibilidade de vir o Griezmann perguntaram-nos no balneário o que achávamos se viesse o Neymar. Perguntaram, opinámos, mas não tomámos decisões", frisou Messi, em declarações à Radio RAC1.E prossegue: "É mentira que eu tivesse dito que não queria que o Griezmann viesse. Nunca vi nenhum inconveniente nisso", afiançou, abordando depois a adaptação do francês. "Não é fácil vir jogar para o Barcelona para quem não conhece o método e não esteve aqui desde pequeno. Ele estava acostumado a jogar de uma forma diferente, mas não temos dúvidas que vai conseguir adaptar-se."Já sobre Neymar, o argentino não esconde que torceu pelo regresso do brasileiro. "Queria que viesse, tê-lo na nossa equipa dar-nos-ia mais opções. Uma boa parte dos sócios não queria que regressasse, mas pela vertente desportiva fiquei triste que não tivesse vindo. Pouco depois de sair deu-se conta que tinha tomado uma má decisão. Pensei que se não viesse para cá ia para o Real Madrid, porque ele queria deixar Paris e sempre acreditei que o Florentino o ia contratar."