Messi integra comitiva do Barcelona que viajou para Milão

Lionel Messi integrou esta segunda-feira a lista de 22 convocados para o jogo com o Inter Milão, em partida da quarta jornada da Liga dos Campeões, apesar de ainda não ter alta médica.

O argentino, de 31 anos, regressa a uma convocatória dos blaugrana, após fraturar o rádio do braço direito em 20 de outubro, num encontro diante do Sevilha em que o conjunto de Ernesto Valverde venceu por 4-2.

Na ronda anterior, o Barcelona derrotou a equipa italiana por 2-0, com golos do brasileiro Rafinha e do espanhol Jordi Alba, num jogo que já não teve a presença de Messi.

Os catalães encontram-se na liderança do grupo B da Liga dos Campeões, com nove pontos, seguido do Inter, com seis, podendo apurar-se para os oitavos de final em caso de vitória na terça-feira.