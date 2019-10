Messi: «Não gosto que me comparem com Deus»

Considerado um dos melhores jogadores de sempre, Lionel Messi considera "exagerado" quando o comparam a Deus. O craque argentino afiança que não liga aos prémios individuais e que não ficará triste se não ganhar este ano a Bola de Ouro."Não me preocupa, mas não gosto que me comparem com Deus. É muito exagerado dizerem isso, não quero que os meus filhos ouçam porque eles copiam tudo. Não é bom ouvirem algo assim", considerou o avançado argentino em entrevista à rádio catalã RAC1.Os seus desepenhos estão na génese dessas comparações, mas o jogador frisou que não dá grande importância aos troféus individuais. "Não seria uma grande deceção não ganhar a Bola de Ouro. Os prémios individuais nunca foram a minha prioridade. Ficaria mais dececionado se passarmos mais um ano sem ganhar a Liga dos Campeões", frisou.