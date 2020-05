Messi: «Não podemos ganhar a Champions a jogar como antes da paragem»

Messi e o restante plantel do Barcelona já voltaram aos treinos presenciais tendo em vista a retoma das competições. Em entrevista ao 'Sport', o craque argentino comentou o otimismo do técnico Quique Setién relativamente à conquista da Liga dos Campeões desta época e assume que os catalães precisam de melhorar muito o seu nível exibicional para o conseguir.





"Talvez esta paragem acabe por ser benéfica, mas vamos ver se as provas podem arrancar e aí tirar todas as dúvidas, porque só vamos poder comprovar o nível que temos ou podemos ter quando arrancarmos. Parece-me que o treinador entendeu mal ou explicaram-lhe mal o que eu queria dizer. O que disse é que a jogarmos como nos últimos jogos antes da paragem não conseguiremos ganhar a Champions. Nunca duvidei do plantel que temos e não tenho dúvidas de que pode ganhar tudo o que queiser, mas não a jogar como antes da paragem. Cada um tem a sua opinião e há que respeitar. A minha baseia-se no facto de ter tido a sorte de jogar a Champions todos os anos e sei que não é possível ganhá-la a jogar daquela forma", referiu o avançado e capitão do Barcelona.