Messi: «Não quero um contrato que me prenda»

Lionel Messi falou do seu futuro no Barcelona e esclareceu a razão que o leva a não aceitar a oportunidade de assinar um contrato vitalício. "Falou-se disso, como fizeram com Iniesta. O que disse foi que não quero um contrato que me prenda. Não quero seguir se não estiver bem. Quero competir, render e continuar a lutar por um objetivo, não estar por um contrato. Mas por mim ficaria aqui toda a vida", frisou o argentino numa entrevista à 'Radio Metro'.





O jogador, de 32 anos, abordou ainda alguns entraves para um eventual regresso de Neymar, após a transferência do brasileiro do PSG para a Catalunha no último mercado ter caído por terra. O argentino realçou que a amizade continua. "Mantemos um grupo no Whatsapp em que também está Suárez. É difícil que volte. Muitos sócios e gente do clube não querem que ele regresse, ainda que no plano desportivo fosse muito bom."O argentino abordou novamente a rivalidade com Cristiano Ronaldo, salientando que o português faz falta à La Liga. "Ronaldo tornava os clássicos e a La Liga mais especiais", destacou.