Messi pode falhar Ibiza

Ibiza está louca para ver Messi... mas isso pode não acontecer. Houve adeptos que fizeram um assalto para roubar bilhetes da sede do clube e, ontem, foi o técnico Pablo Alfaro a dizer que prefere ir à luta com o argentino em campo. Mas o mais certo é que o craque do Barça seja poupado hoje. Quique Setién deixou a hipótese no ar e explicou como confrontar o capitão. "Tento convencer os jogadores de que aquilo que quero é o melhor para eles em vez de tentar impor. Normalmente, ouvem-me", frisou.