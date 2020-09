Messi puxa por Suárez para continuar no Barcelona e deixa Juventus em suspenso

Lionel Messi pode afinal recuar na sua decisão de deixar o Barcelona e nesta eventual reviravolta, não é só o futuro do avançado argentino que está em cima da mesa: Suárez, que é dado praticamente como certo na Juventus, também poderá ver o rumo do seu futuro mudar.





Embora Ronaldo Koeman tenha comunicado já ao avançado uruguaio que não conta com ele no Barcelona, Suárez poderá ainda ficar no clube catalão, a pedido do amigo Messi.Segundo a imprensa italiana, ??um dos pedidos de Messi para não sair de Barcelona é continuar a ter Luis Suárez ao seu lado.Um pedido que deixa a Juventus em suspenso, podendo mesmo travar o negócio da Vecchia Signora com o internacional uruguaio.