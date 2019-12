Messi revela o segredo dos seus livres diretos

Em entrevista ao site oficial da Liga espanhola, Lionel Messi confessou que o clique para marcar golos surgiu ao jeito do 'ketchup' de Ronaldo (entrou o primeiro e começaram a entrar todos...) e assumiu ainda que a sua maior eficácia nos livres diretos se deve essencialmente a um maior estudo dos adversários."Lembro-me que muitas vezes o Eto'o me dizia 'no dia em que começares a marcar vais ser...' Porque tinha muitas oportunidades e não marcada. Até ao dia em que marquei o primeiro e começaram a entrar todos...", lembrou o avançado, numa entrevista na qual assegurou que, apesar de ser um máquina de golos, entre em campo "sempre mentalizado no jogo e não nos golos".Mesmo assim, marcar golos é algo para o qual o argentino se prepara, nomeadamente no que a livres diretos diz respeito. "Nos últimos tempos comecei a olhar mais e a ver se os guarda-redes se mexem antes, se dão um passo, como reagem, como colocam a barreira. A verdade é que agora estudo um pouco mais esses lances. Tudo é à base de trabalho e treino. Fui melhorando aos poucos o meu remate nos treinos", assumiu.A finalizar, Messi assumiu que a sua vida pessoal o obrigou a prescindir das habituais sestas, tão típicas de quem vive em Espanha, "Temos um ritmo muito definido, que depende dos miúdos. Acabamos de treinar, chego a casa para comer rápido, saio para os ir buscar ao colégio e já dependemos muito deles... A verdade é que cortei muito nas minhas sestas", admitiu.