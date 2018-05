Continuar a ler







Messi deixou em aberto a possibilidade de regressar à Argentina para terminar a sua carreira. "Sempre disse que tenho vontade de um dia jogar no futebol argentino", assumiu, sublinhando que apesar de não saber se será algo concretizável, o Newell's poderia ser o destino. "Gostaria de viver essa experiência durante pelo menos seis meses, mas nunca se sabe o que pode acontecer".O avançado argentino revelou ainda que o Barcelona, ele próprio e o mundo do futebol vão "estranhar muito a ausência de Iniesta". De relembrar que o médio espanhol assinou pelos japoneses do Vissel Kobe , deixando assim os blaugrana após 17 anos.