Messi sem renovação à vista

O contrato de Messi expira a 30 de junho de 2021, arriscando-se o Barcelona a vê-lo sair (para o Inter, por exemplo) a custo zero. O processo negocial está estagnado e não se perspetiva que seja retomado em breve, pois o astro andará agastado com a falta de qualidade do plantel e a inabilidade da direção para capturar Neymar.

"Messi deve estar farto! Porém, não creio que ele vá embora, não há sítio melhor para estar do que aqui", anota Jaume Roures, CEO da Mediapro, analisando outro tema: "A crise do Barça é anterior ao coronavírus. É impensável que gaste 100 ou 150 milhões de euros em Neymar. Pura e simplesmente, não tem esse dinheiro!"