Messi sobre o confinamento: «Treinar em casa ajudou-me a ficar em forma»

Após quase dois meses de confinamento devido à pandemia os jogadores vão retomando as suas rotinas habituais, ainda que com muitas limitações de segurança. E se para muitos o período de isolamento foi doloroso, houve quem conseguisse aproveitá-lo de forma positiva e Messi foi um desses casos. O avançado do Barcelona admite, em entrevista ao jornal catalão 'Sport', que apesar de ter trabalhado sozinho em casa conseguiu manter a forma e destaca o tempo passado com a família.





"Fisicamente estou muito bem. Treinei em casa e acho que me ajudou a ficar em forma, embora não seja o mesmo do que treinar na cidade desportiva com os colegas e a equipa técnica. Em termos psicológicos foi difícil para todos, porque é uma situação muito estranha. Mas com o apoio e a companhia da minha família, com a minha esposa e os meus filhos em casa, lidámos com a situação da melhor maneira possível. Aproveitámos para passar muito tempo juntos e fazer coisas que normalmente não podemos porque não temos tempo. Ou porque os meninos vão para a escola ou porque também temos nossas obrigações. Então divertimo-nos juntos e, acima de tudo, fomos capazes de aproveitar com as crianças, porque elas crescem muito rápido. Foi duro, mas com elas e com a Antonela acabei por desfrutar do facto de estarmos todos juntos", revelou o internacional argentino.