Messi sobre Ronaldo: «Nenhum dos nós gosta de perder»

Lionel Messi foi o vencedor do prémio The Best, atribuído pela FIFA, numa cerimónia em Milão à qual Cristiano Ronaldo, que estava nomeado, não compareceu. O argentino do Barcelona deu depois uma entrevista à FIFA em que abordou a rivalidade com o português.





Inquirido por que razão as pessoas ficaram surpreendidas por Messi e Ronaldo terem estado em amena cavaqueira na entrega dos prémios da UEFA, o avançado da formação catalã explicou o motivo óbvio. "Por causa da rivalidade que se desenvolveu entre nós nos últimos anos, com um a jogar no Barcelona e o outro no Real Madrid. E além disso ganhámos prémios individuais", explicou Messi.E continuou: "As pessoas se calhar pensam que a rivalidade vai além do futebol, mas não vai. Ambos queremos o melhor para as nossas equipas e nenhum de nós gosta de perder. É algo que não aceitamos. Por isso há tanta competitividade entre nós. Mas o mais importante que não passa disso, não sai do campo."