Messi sublinha a importância do trabalho de equipa na sua quinta Bota de Ouro

O argentino Lionel Messi recebeu esta terça-feira a Bota de Ouro da época 2017/18, que distingue o melhor goleador dos campeonatos europeus, prémio para o qual considerou fundamental o trabalho dos companheiros do Barcelona."Não esperava tanto no início da época. Este prémio é fruto do trabalho, do esforço e, sobretudo, dos meus companheiros. Estou na melhor equipa do mundo, que tem os melhores jogadores e isso torna tudo mais fácil e faz com que eu consiga prémios como este", afirmou o argentino.Messi, que na época passada apontou 34 golos na Liga espanhola, recebeu hoje em Barcelona a quinta Bota de Ouro da sua carreira, numa cerimónia na qual marcaram presença as principais figuras do clube catalão.O egípcio Mohamed Salah (Liverpool), com 32 golos, e o inglês Harry Kane (Tottenham), com 30, terminaram nas segunda e terceira posições, atrás do argentino, que já tinha recebido o troféu nas épocas 2009/10, 2011/12, 2012/13 e 2016/17.Messi tornou-se assim o jogador que mais vezes recebeu o galardão, à frente de Cristiano Ronaldo, que venceu a Bota de Ouro nas épocas 2007/08, pelo Manchester United, em 2010/11, 2013/14 e 2014/15, ao serviço do Real Madrid.