Lionel Messi aproveitou a folga concedida por Ernesto Valverde ao plantel do Barcelona para realizar uma viagem relâmpago a Itália. O jogador internacional argentino, conta a imprensa espanhola, foi visitar o seu nutricionista e dietista, Giuliano Poser, a Sacile, de modo a preparar a sua participação no Mundial da Rússia.A visita de Messi era suposto não ser conhecida, mas o craque argentino foi fotografado por fãs, que depois colocaram as imagens nas redes sociais.