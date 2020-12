Mexicano despedido do Salamanca por chamar 'espanhol de merda" a adepto

O extremo esquerdo mexicano Fernando Monárrez foi despedido do Salamanca, isto depois de se ter envolvido numa intensa troca de mensagens com um adepto do clube, na qual chegou ao ponto de o insultar. Ao tomar conhecimento da situação, o emblema da Segunda Divisão B do país vizinho não teve dúvidas e comunicou já de forma oficial a saída do jovem de apenas 21 anos, que tinha chegado à equipa na época passada.





Nas mensagens trocadas, que foram publicadas por uma conta de adeptos do clube, Monárrez e o adepto em causa chegam ao ponto de combinar encontrar-se para discutir o assunto, antes do jogador rematar com um insulto que acabou por ser a sua sentença: "Queres assustar um mexicano com essas palavras. Espanhol de merda".Monárrez já se assumiu arrependido por aquilo que escreveu, mas o clube não teve dúvidas em avançar para a decisão de o afastar.