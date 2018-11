Miguel Cardoso ainda agora chegou ao Celta e já deu tripla folga aos jogadores

Há apenas dois dias no comando técnico do Celta de Vigo , e após somente três treinos nos galegos, Miguel Cardoso decidiu conceder três folgas ao plantel, permitindo que estes passem o fim de semana fora a descansar, antes do regresso ao trabalho na segunda-feira.A decisão do técnico português, que substituiu Antonio Mohamed, deve-se ao facto de neste momento o campeonato espanhol estar parado devido aos compromissos das seleções nacionais, pausa que motivou a partida de dez jogadores (Aspas, Brais Méndez, Okay, Araujo, Júnior Alonso, Beltrán, Lobotka, Sisto, Maxi Gómez e Boufal). O Celta é, refira-se, o terceiro clube da Liga espanhola com mais jogadores nas seleções, atrás do Real Madrid e do Barcelona.