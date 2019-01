Miguel Cardoso garante mais um reforço no Celta de Vigo

O defesa central holandês Wesley Hoedt vai alinhar no Celta de Vigo, treinado pelo português Miguel Cardoso, por empréstimo do Southampton, anunciou esta terça-feira o clube galego, 17.º classificado da liga espanhola de futebol. Em comunicado, o Celta de Vigo destacou a capacidade defensiva e a velocidade do jogador, de 25 anos, que "lhe permitem sair vitorioso dos duelos com os avançados rivais".O internacional holandês deverá ser apresentado ao início da tarde, estando disponível para integrar de imediato o treino dirigido por Miguel Cardoso. O empréstimo de Wesley Hoedt por parte do clube inglês vigora até final da época 2018/19, ficando o Celta de Vigo com opção de compra.