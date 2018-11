Miguel Cardoso é o novo treinador do Celta

Miguel Cardoso irá prosseguir a carreira de treinador em Espanha, mais concretamente ao serviço do Celta de Vigo.O treinador português, que saiu recentemente do comando técnico do Nantes, é o escolhido para substituir Antonio Mohamed, despedido esta segunda-feira. O argentino conduziu o emblema galego a apenas três vitórias em 12 jornadas disputadas e não sobreviveu à série de maus resultados.Miguel Cardoso, de 46 anos, chegou a ser hipótese para alguns clubes portugueses, mas a escolha para continuar a carreira recaiu sobre o campeonato espanhol.De referir que esta operação foi conduzida pelo agente de Miguel Cardoso, Raúl Costa, em parceria com o empresário de Rodrigo, do Valência, Pablo Barquero, uma colaboração que já permitiu, por exemplo, a colocação de Miguel Layún no Villareal.O técnico será apresentado esta terça-feira, pelas 12 horas portuguesas, conduzindo o primeiro treino ao comando dos galegos no período da tarde.