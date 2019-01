Miguel Cardoso: «Oportunidade para subir na tabela»

O Celta de Vigo, do treinador português Miguel Cardoso, visita o terreno do Rayo Vallecano para a 19.ª jornada da liga espanhola, esta sexta-feira às 20 horas, e o técnico assume que é o jogo ideal para subir alguns lugares na tabela classificativa (de momento ocupa a 14.ª posição). "A liga está mais competitiva do que nunca e temos de aproveitar os momentos para subir algumas posições. O próximo encontro é uma nova oportunidade para subirmos na tabela. É o que queremos", referiu em conferência de imprensa.O Rayo Vallecano, que conta com o avançado português Bebé, está em zona de despromoção e necessita rapidamente de pontos. No entanto, na última ronda, a equipa de Miguel Cardoso também defrontou um dos aflitos, neste caso o Athletic Bilbao, e perdeu em casa por 2-1, mas o treinador de 46 anos acredita que vai impor o seu jogo. "Refletimos sobre o que fizemos com o Athletic. Quando as coisas não correm como planeaste é porque alguma coisa aconteceu e cometeste um erro. Mas, o importante é possamos impor o no nosso futebol, frente ao Rayo", admitiu.A equipa da Galiza necessita dar um salto na tabela para poder estar mais confortável, na 2.ª volta do campeonato. Mas, sem Iago Aspas - a principal estrela da equipa - é mais difícil, mas o técnico acredita num triunfo.