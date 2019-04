Mijatovic: «Modric está a sofrer»

Predrag Mijatovic falou à imprensa espanhola sobre o atual momento do Real Madrid e garantiu que o croata Luka Modric vai continuar no Santiago Bernabéu."Falei com ele e disse-me com o jogo com o Rayo [Vallecano] foi um dos piores da sua vida. É um tipo comprometido com o clube e ele não vai ser um problema. Não vai ser fácil recuperar o que já tiveram com os jogadores que vão chegar, o mercado mudou muito, todos sabem que o Real Madrid precisa de contratar e os preços vão subir", considerou o antigo jogador dos 'blancos'. "O Modric é um profissional, sente-se bem no clube. Só que está a sofrer, como todos os outros.". "Não me surpreendeu, ele não gostou do jogo e está preocupado relativamente à próxima temporada. Tem de arranjar um projeto, encontrar uma solução para Gareth Bale... Fazer a equipa que quer não vai ser fácil", concluiu Mijatovoc.