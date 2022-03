Mikel Oyarzabal sofre rotura do ligamento cruzado do joelho e perde resto da época

O futebolista da Real Sociedad Mikel Oyarzabal sofreu esta quinta-feira, durante um treino, uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, que o fará perder o resto da época e o início da próxima.



Entretanto, o clube informou, através de um comunicado, que o jogador sofreu uma torção no joelho esquerdo no treino de hoje e que os exames de imagem a que foi submetido revelaram a ruptura do ligamento cruzado anterior.

A lesão vai implicar uma cirurgia ao joelho esquerdo, que deverá ser realizada "nas próximas semanas", após a qual o jogador dará início à sua recuperação, que durará meses.

A Real Sociedad perde assim um dos seus maiores pilares, o melhor marcador da equipa esta época e um jogador influente no balneário, enquanto a seleção espanhola sofre uma baixa importante e corre o risco de não poder contar com ele no Mundial do Qatar, agenfad para o final do ano.