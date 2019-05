Ministério da Justiça português pode 'atrasar' transferências do... At. Madrid

Em final de contrato com o FC Porto, Héctor Herrera há muito que é dado como reforço certo do Atlético Madrid para a próxima temporada, mas há um pormenor relativo ao jogador mexicano que está a dar as voltas à cabeça dos dirigentes colchoneros e que até poderá atrasar outras contratações para a próxima temporada. E quem tem a chave dessa situação é o Ministério da Justiça português...





Confuso? Passamos a explicar: por estar em Portugal desde 2013, Herrera pretende mudar-se para Espanha com o estatuto de jogador comunitário (algo que garantiria através da obtenção da cidadania portuguesa), num processo que o próprio iniciou em março. O problema é que o médio apenas se mudou para o nosso país em julho de 2013, pelo que apenas quando completar os seis anos definidos por lei é que o processo poderá avançar. E aí reside o primeiro problema, já que o normal é este tipo de situações demorar pelo menos dois meses a ser tratada. Ora, a levar esses dois meses, o passaporte apenas seria emitido em setembro... já com o mercado fechado.Caso Herrera vá então para Madrid, a eventual contratação de um novo jogador extracomunitário por parte dos colchoneros ficaria comprometida, já que as três vagas permitidas estariam ocupadas na hora de entregar a lista de jogadores a disputar a primeira metade da temporada (pelo próprio Herrera, por Santiago Arias e por... Felipe, defesa do FC Porto que também se vai mudar para Espanha). Tudo depende efetivamente da rapidez do Ministério da Justiça português...