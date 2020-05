Ministro do Desporto espanhol entende preocupação dos futebolistas

O Ministro do Desporto espanhol, José Manuel Rodríguez Uribes, disse esta terça-feira entender a preocupação que os futebolistas possam sentir, em vésperas de regressar aos treinos para retomar a temporada, suspensa devido à pandemia de covid-19.

"Como posso não entender a preocupação dos jogadores de futebol? É claro [que compreendo]. É a [preocupação] que este governo tem", afirmou José Manuel Rodríguez Uribes, em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros.

O ministro sublinhou que o regresso das competições "dependerá das condições existentes para que o direito à saúde e o direito à vida não seja posto em risco".

No mesmo dia em que o Eibar, que conta com os portugueses Rafa Soares e Paulo Oliveira, pediram "garantias" e "responsabilidade" para um regresso ao futebol, face ao perigo de contágio do novo coronavírus, o ministro mostrou-se confiante de que todas as diretrizes vão ser cumpridas e recordou que foram elaborados protocolos para a retoma em segurança.

"O Conselho Superior dos Desportos (CSD), a Liga, a Federação e um conjunto de federações desportivas, não apenas o futebol, estão a trabalhar e a pensar em organizar bem as coisas para marcar o caminho, se as condições da epidemia permitirem. Tudo vai depender das condições", observou.

A Liga espanhola encontra-se suspensa, devido à pandemia da covid-19, desde a 27.ª jornada, em 07 e 08 de março, a 11 jornadas do final.

Espanha, Itália, Portugal, Alemanha e Inglaterra estão entre os países que ensaiam o regresso dos campeonatos nacionais de futebol, ao contrário do ocorrido em França e nos Países Baixos, que cancelaram as competições

Espanha tem sido um dos países mais afetados pela covid-19 na Europa, com 25.613 mortos e mais de 219 mil casos positivos.