Miralem Pjanic: «Jogar no Barcelona é um sonho»

Miralem Pjanic foi apresentado esta terça-feira como reforço do Barcelona, afirmando que assinou contrato com os catalães devido à "grandeza" do clube e por estar a precisar de um novo desafio, depois de ter sido feliz na Juventus.

"Um jogador de futebol precisa sempre de novos desafios e, depois de vencer tudo em Itália, jogar no Barcelona é um sonho. Aliás, sempre foi o mesmo sonho. Só poderia sair da Juventus para vir para um clube como este", disse o médio, de 30 anos, durante a apresentação em Camp Nou.

O novo número oito do Barcelona vai ter como colegas de equipa os portugueses Nelson Semedo e Francisco Trincão e também o argentino Lionel Messi, que, afinal, vai permanecer no clube, depois de ter tentando 'forçar a saída, no final de agosto.

"Não vejo o Lionel Messi em outra equipa. Estou feliz por ele ter ficado. Estou muito motivado para partilhar o balneário com ele e com todos estes grandes campeões", confessou.

O médio bósnio que assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas e ficou com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros, só chegou à Catalunha na quinta-feira, depois de ter sido forçado a ficar em Itália, em quarentena, por estar infetado com o novo coronavírus.

"Foi algo que não esperava. Não sei como fiquei infetado. Senti-me bem, fiquei a trabalhar no ginásio da minha casa em Turim e estive sempre em contacto com a equipa técnica do Barcelona", explicou o internacional bósnio.

Miralem Pjanic, que também passou por Lyon e Roma, poderá estrear-se esta quarta-feira, no particular frente ao Girona, mas primeiro terá que ter dois testes negativos à Covid-19.