Mitrovic vê Jovic em "crise" mas recorda: «Os golos são como o ketchup»

Luka Jovic viveu um bom período quando esteve ao serviço do Eintracht Frankfurt, mas desde que se mudou para o Real Madrid as coisas não lhe têm corrido tão bem. Além de não acumular muitos minutos na equipa de Zidane, o antigo jogador do Benfica foi alvo de inúmeras críticas quando abandonou a quarentena do Real Madrid para se deslocar para o seu país.





Mas há quem o apoie. O sérvio Aleksandar Mitrovic, avançado do Fulham, reconhece que o amigo não tem vivido momentos muito bons desde que chegou à capital espanhola. "O Luka está numa espécie de crise", disse Mitrovic ao jornal 'Butasport'."Quando és um avançado, o mais importante é que estejas em campo. Essa é a minha visão. E não creio que ele tenha estado muito tempo em campo, que tenha tido oportunidades. Vivi essa situação quando estive no Newcastle. Tens apenas cinco, 10, 15, 20 minutos e durante esse tempo tentas fazer tudo o que sabes para mostrares que a aposta que fizeram em ti valeu a pena, especialmente quando custaste tanto dinheiro [Jovic chegou a Madrid a troco de 60 milhões]. Queres fazer tudo bem, mas acabas por te 'queimar'", referiu Mitrovic.Jovic jogou apenas três minutos nos últimos 7 jogos e nas derradeiras três partidas realizadas pelo Real Madrid nem sequer foi convocado. "Ele apenas precisa de minutos, estou convencido que se começar a disputar jogos completos os golos vão aparecer. Está nesta situação e tem de continuar a trabalhar, tem de acreditar em si mesmo, treinar muito e o resto aparecerá", frisou."Os golos são como o ketchup, quando agitas não marcas, mas depois sai mais do que precisavas. O importante é que continue a trabalhar e que não se dê por vencido. É um grande avançado. Jogar no Real Madrid traz pressão e responsabilidade, mas ele é jovem e tem muitas épocas pela frente", concluiu.