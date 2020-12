Modric celebra com Sergio Ramos passagem aos 'oitavos': «Onde estacionaste o cavalo?»

A passagem do Real Madrid aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões foi motivo de celebração no balneário merengue. O triunfo na capital espanhola sobre os alemães do Borussia Mönchengladbach, por 2-0, graças ao bis de Karim Benzema, permitiu o apuramento para a fase seguinte da liga milionária e diversos apontamentos nas redes sociais dos craques blancos pela conquista do primeiro lugar do Grupo B, no qual a boa disposição foi evidente.





Era el día, era la hora, era el momento.

¡Somos el @realmadrid!

This was the day, the moment, the time. We are #RealMadrid!

Congrats on the brace, @Benzema!!#HalaMadrid pic.twitter.com/074gVpsGMT — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2020

O capitão Sergio Ramos fez questão de publicar uma foto no Twitter com o herói Benzema. "Era o dia, a hora e o momento. Somos Real Madrid", lançou o central espanhol, mas foi no Instagram que 'ouviu' de Modric. A roupa do internacional da Roja não passou ao lado do médio croata, que gracejou: "Onde estacionaste o cavalo?"Também Casemiro mostrou-se aliviado com a passagem à ronda seguinte da liga milionária. "Missão cumprida. Trabalho brutal da equipa, vamos", elogiou o médio ex-FC Porto. O Real Madrid pode ser um dos rivais dos dragões nos oitavos-de-final da Champions, cujo sorteio decorre na próxima segunda-feira.