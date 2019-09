Modric é novidade do Real para o dérbi com Atlético Madrid de João Félix

O Real Madrid divulgou este sábado a lista de convocados para o dérbi com o Atlético Madrid, hoje às 20 horas, e Modric é a principal novidade.Zidane já pode contar com o vencedor da Bola de Ouro de 2018, ao contrário do que acontece com Marcelo e Isco, que não integram a lista de 19 convocados.







O Atlético Madrid, que divulgou os convocados na sexta-feira, João Félix é um dos avançados da equipa de Simeone, recebe no Wanda Metropolitano o jogo da 7.ª jornada da Liga espanhola.