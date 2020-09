Modric: «Há uma coisa que Mourinho faz diferente de todos. Ele é incrível»

Luka Modric e Mourinho coincidiram no Real Madrid na época 2012/2013, a primeira do croata nos merengues e a última do técnico no banco do Santiago Bernabéu. Em entrevista ao 'The Times', o médio desfaz-se em elogios ao sadino.





"Tenho um carinho especial por ele, por tudo o que significou para mim. Em Itália, Inglaterra e Espanha ele ganhou coisas e sabe como vencer e espero que possa fazer o mesmo com o Tottenham. Ele vence em qualquer lugar. Mesmo quando as pessoas dizem: 'Ah, ele não venceu no Manchester [United]', ele venceu. Ele ganhou a Liga Europa e outras taças devido à sua qualidade. Se eu tivesse que dizer uma coisa que ele faz diferente dos outros é como ele se prepara para os jogos. É incrível, diz tudo o que precisamos de saber sobre eles, onde fazer mossa e explorá-los", analisou Modric.O croata deixou ainda elogios a Cristiano Ronaldo, com quem conquistou cinco Ligas dos Campeões."Jogar com ele foi incrível. Tivemos sete anos incríveis aqui juntos, ganhamos tantas coisas com o Cristiano na equipa. Quando não estávamos no nosso melhor, o Cristiano conseguia resolver o jogo do nada com a sua habilidade, caráter e qualidade. Tudo era especial sobre ele, a maneira como ele trabalhou no duro nos treinos e no campo".Já sobre Gareth Bale, extremo que na última temporada cumpriu apenas 20 jogos e marcou três golos, Modric lembra que o galês tem de tomar uma decisão."Há quase 12 anos que jogamos juntos e é uma situação difícil para ele e para o clube. O Gareth precisa de saber o que quer fazer. Ele é um homem adulto e precisa decidir o que é melhor para ele."