Modric já renovou e passa a ser um dos mais bem pagos

Muito se falou no futuro de Luka Modric, especialmente depois das notícias que davam conta da falta de acordo com o Real Madrid para a renovação contratual, mas ao que parece a situação já está resolvida. Segundo adianta o 'Mundo Deportivo', citando fonte próxima do jogador e do clube, o médio croata já renovou o seu vínculo com os merengues, prolongando a ligação por mais uma temporada, até 2021.De acordo com a mesma fonte, o acordo foi firmado em dezembro, ainda antes de o médio ter recebido a Bola de Ouro, sendo que com este novo vínculo Luka Modric passa a ser um dos três jogadores mais bem pagos do plantel, a par de Sergio Ramos e Gareth Bale.De notar que, segundo o 'Mundo Deportivo', o Real Madrid não oficializou o acordo - pese embora alegadamente estar assinado há mais de dois meses - por temer que outros jogadores, nomeadamente Karim Benzema ou Toni Kroos, se cheguem à frente para exigir uma correção salarial.