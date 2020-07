Modric: «Não há maçãs podres no Real Madrid»

A gozar de uns dias de férias depois de vencer a liga espanhola com o Real Madrid e antes de arrancar a preparação para o jogo com o Manchester City da Liga dos Campeões, Modric considerou que Zidane foi o grande 'obreiro' do título merengue.





"Zidane confirmou a sua classe e provou que é fantástico, não só no futebol. Mostrou, uma vez mais, que é alguém superior. Criou um ambiente fantástico dentro e à volta da equipa. Dá tranquilidade, é muito correto na sua relação com os jogadores. Há sempre quem não jogue como gostaria, não estão satisfeitos e isso tem o seu sentido. Mas o foco do treinador contribuiu para que todos se sintam parte da equipa e aceitem o seu estado atual. Outra coisa importante aqui. No balneário, somos todos bons tipos, não há ninguém a criar problemas por vontade própria, não há qualquer suposta 'maçã podre'. É um factor importante", disse o internacional croata ao 'Sportske Novosti'.Modric sublinhou ainda a grande época de Benzema que, diz, em nada tem a ver com o facto de ter saído da 'sombra' de Ronaldo."Não é preciso discutir o quão importante foi Cristiano para o Real Madrid, mas não nos apoquenta o facto de ele não estar cá no sentido de que não podemos continuar a ter as mesmas ambições. Estávamos convencidos de que íamos continuar a ganhar sem ele porque, independentemente da força de um jogador, a equipa está sempre por cima de tudo".