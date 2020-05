Monchi lembra oferta de Maradona: «Aqui tens um bom relógio, para que não andes com um falso»

Atual diretor desportivo do Sevilha, Monchi também teve um passado de jogador (não muito bem sucedido) pelo emblema andaluz, mas apesar dos seus números modestos pode dar-se ao luxo de ter atuado ao lado de Maradona na curta passagem do argentino pelo Ramón Sánchez Pijuán. Ora, apesar de ter regressado a Espanha já em queda - anteriormente tinha atuado no Barcelona -, El Pibe deixou boas memórias, tanto dentro como fora do campo.





"Não chegou no máximo das suas capacidades, mas no seu momento, que foi entre novembro e janeiro, mostrou um futebol que assombrou todos. Aquele remate que tinha, a esconder onde ia meter a bola, a forma como conduzia a bola... Foi um sonho partilhar balneário com ele. Qualquer um gostava de o ter feito. Desde o primeiro dia que tornou as coisas fáceis, pois é uma pessoa próxima, que dava o seu lugar a todos", começou por recordar.Ora, essa generosidade ficou na retina noutro momento. "Eu levava um relógio falso durante um passeio por Barcelona e, quando ele percebeu que era uma imitação, convidou-me para ir a sua casa para me dar um Cartier. Disse-me: 'toma, aqui tens um bom relógio, para que não tenhas de andar com um falso'. O Diego era assim, isto define-o na perfeição", recordou o atual diretor desportivo do Sevilha.