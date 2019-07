Atlético Madrid anuncia acordo com o Chelsea por Morata

O Atlético Madrid e o Chelsea anunciaram este sábado o acordo para a transferência definitiva do avançado espanhol Álvaro Morata para a formação da capital espanhola a partir de julho de 2020.





De acordo com o comunicado do Atlético Madrid, Morata jogará ainda como emprestado esta temporada, no entanto os clubes já chegaram a acordo para a transferência a título definitivo do internacional espanhol, que começou a dar os primeiros passos no futebol precisamente na formação colchonera, mudando-se posteriormente para o Real Madrid.