Morata não vai em tridentes

Morata não se sente à vontade quando questionado sobre o tridente do Atlético Madrid, composto por ele, Diego Costa e João Félix. "Não gosto de falar do tridente. Há muitos jogadores que podem jogar nessas posições. Tridente era o que o Barcelona tinha [Messi, Suárez e Neymar]. No Atlético Madrid somos mais jogadores de equipa e não nos distraímos com tridentes... Temos uma grande equipa. É importante fazermos um bom trabalho e conquistarmos os três pontos em todos os jogos para lutarmos por títulos", diz o avançado na entrevista à ‘Marca’.

Saponjic bate recorde

O avançado sérvio Saponjic continua sem se estrear no Atleti e acaba de bater um recorde negativo. Será o reforço de verão (não contando os guarda-redes) a estrear-se mais tarde no consulado de Simeone . A triste honra pertencia ao médio Guilavogui, que se estreara a 6 de outubro (2013). O Atlético Madrid volta a jogar dia 19, defrontando o Valencia no Wanda Metropolitano.