Morata oficializado no Atlético Madrid: «Não vejo a hora de poder treinar»

O Atlético Madrid oficializou esta segunda-feira a contratação, por empréstimo de uma época e meia, do internacional espanhol Álvaro Morata, proveniente do Chelsea, e elogiou o futebolista, um "avançado de grande talento".Em comunicado, o Atlético confirmou a chegada do jogador de 26 anos, que passou nos exames médicos realizados no domingo e reforça o ataque às ordens do argentino Diego Simeone, que tinha visto sair o português Gelson Martins, emprestado ao Monaco."Sinto muita alegria. Estou muito contente e muito orgulhoso por estar aqui. Não vejo a hora de poder treinar, estar com os meus colegas e de jogar", explicou o avançado, citado pelos colchoneros.Morata transferiu-se do rival Real Madrid para o Chelsea em 2017, por 80 milhões de euros, mas teve dificuldades em afirmar-se nos blues, marcando 24 golos em 72 jogos pelo conjunto da Premier League.Com a chegada do argentino Gonzalo Higuaín a Stamford Bridge neste mercado de inverno, o espaço do espanhol ficou ainda mais reduzido, acabando por rumar ao Atlético de Madrid, segundo classificado da liga espanhola.Além de Real Madrid e Chelsea, Morata representou também os italianos da Juventus, entre 2014 e 2016.