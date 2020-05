Morientes: «Roubaram-me três bilhetes no hotel, mas serviu para me abstrair»

Fernando Morientes, ex-jogador do Real Madrid, recordou a conquista da oitava Liga dos Campeões dos merengues em 1999/00, ao vencerem o Valencia na final, em Paris, por 3-0, sendo que o próprio apontou o primeiro golo da partida. Mas, a história que se passou poucas horas antes do jogo é que prende o interesse desta entrevista.





"No percurso de autocarro do hotel até ao estádio ia preocupado com um amigo meu. Tinha-lhe deixado três bilhetes na receção do hotel, mas alguém me deve ter visto a deixá-los e roubou-os. O meu colega, coitado, teve de recorrer à revenda. Mandava-me mensagens... Mas, pelo menos serviu para me distrair e abstrair dos nervos da final", contou ao 'El Mundo'.Mas esta forma como um pormenor é suficiente para que um jogador consiga esquecer que vai disputar um dos maiores jogos da sua carreira, também ajuda a explicar, como o próprio Morientes admitiu, o sucesso do Real Madrid nessa final, frente a uma equipa do Valencia recheada de nomes sonantes."A nossa experiência notou-se. Mas é preciso lembrar que eles tinha marcado cinco golos à Lazio e outros cinco ao Barça nas meias-finais. Tinham uma grande equipa: Cláudio López, Mendieta, Cañizares, Djukic, Angloma...", recordou o ex-avançado.Morientes também relembrou outro pormenor que pode muito bem ter feito toda a diferença nesse jogo e tem precisamente a ver com a disposição com que se encaram estas partidas."Demos conta de que eles estavam nervosos na tarde anterior. No fim do treino, no estádio, cruzámo-nos no caminho e vimos que eles estavam cabisbaixos, com uma palidez estranha. O Redondo detectou isso imediatamente e disse-nos no balneário: «Vocês viram? Temos de tirar proveito disto». Jogar uma final da Liga dos Campeões pela primeira vez pesa para qualquer um, até mesmo para uma super equipa como aquela do Valencia", revelou.