Morreu a jovem de 19 anos atropelada por jogador do Celta de Vigo

Morreu a jovem de 19 anos que em dezembro de 2018 foi atropelada por um jogador que atualmente representa a equipa espanhola do Celta de Vigo.





Gabriel, el 'Toro' Fernández, atropelou a jovem, que na altura tinha 18 anos, numa passadeira em Montevideo no Uruguai.Segundo a imprensa uruguaia, a morte da jovem não terá consequências jurídicas para o avançado do Celta de Vigo que já tinha acordado com a família uma indemnização de 800 mil dólares.