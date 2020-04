Morreu Goyo Benito, antigo defesa do Real Madrid

O histórico defesa do Real Madrid, Goyo Benito, faleceu esta quinta-feira, com 73 anos. A notícia foi avançada pela imprensa espanhola e posteriormente confirmada pelos merengues, através de um comunicado oficial.





Seguimos recibiendo noticias tristes a nivel nacional y global. Hoy nos deja también una persona increíble y un madridista de corazón y raza. D. E. P Goyo Benito. Mi pésame a su familia y amigos. pic.twitter.com/ktvpC01xKs — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 2, 2020

"O Real Madrid, o seu presidente e o seu quadro diretivo lamenta profundamente a morte de Goyo Benito, uma das maiores lenda da história do nosso clube. O Real Madrid presta condolência à sua mulher, Paula, e filhos, Patricia e Rubén, bem como a toda a sua família", escreveu o emblema madridista.Goyo Benito representou o Real Madrid entre 1969 e 1982, tendo disputado um total de 420 jogos oficiais com a camisola blanca.O ex-guarda-redes do Real Madrid, Iker Casillas recorreu às redes sociais para lamentar a morte de Goyo Benito. Numa mensagem partilhada na sua página do Twitter, o atual guardião do FC Porto deixou uma mensagem de apoio e força a todos os familiares e amigos do antigo defesa madridista. "Continuamos a receber notícias horríveis a nível global e nacional. Hoje deixa-nos uma pessoa incrível e um madridista de coração e raça. Os meus pêsames à família e amigos", pode ler-se.