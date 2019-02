Mourinho aceita um ano de prisão com pena suspensa e multa de 3 milhões de euros em Espanha

José Mourinho aceitou esta terça-feira a sentença em que foi condenado a um ano de prisão - com pena suspensa - e ao pagamento de uma multa de 3 milhões de euros por fraude fiscal, em Espanha.Em causa estão os direitos de imagem relativamente aos anos de 2011 e 2012, quando era treinador do Real Madrid.Segundo o jornal 'El Mundo', na acusação consta que Mourinho criou em 2004 a empresa 'Koper Services S.A.', radicada nas Ilhas Virgens Britânicas, com o intuito de "tornar fiscalmente opacos os rendimentos provenientes dos seus direitos de imagem".Em 2010 e 2011, depois de ter sido contratado como treinador do Real Madrid e de ter mudado a sua residência para a capital espanhola, "não declarou qualquer verba proveniente de direitos de imagem".Diz ainda a acusação que, graças a esta 'manobra', Mourinho defraudou o fisco espanhol em 1,6 milhões de euros em 2011 e quase 1,7 em 2012, segundo escreve o mesmo jornal.Segundo o acordo, que tem ainda de ser ratificado por um juiz, José Mourinho já pagou em julho 462.000 euros, pelo que a verba em dívida é de 2,84 milhões.José Mourinho é uma das várias figuras do futebol mundo a enfrentar problemas com as autoridades fiscais espanholas, que recentemente chegaram a acordo com o futebolista Cristiano Ronaldo para o pagamento de uma