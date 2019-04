Mourinho fala da pressão de jogar num grande e dá exemplo: «Piqué parece que está na escola»

José Mourinho teve uma surpresa nas bancadas do Lille-Nimes



José Mourinho teve uma surpresa nas bancadas do Lille-Nimes

José Mourinho abordou numa entrevista ao canal BeIN Sports as características que na sua opinião um jogador deve ter para integrar um grande clube como o Barcelona ou o Real Madrid."Não é apenas liderar uma equipa, é jogar com a história do clube às costas, com uma lista infindável de jogadores fenomenais", começou por considerar o treinador português."Claro que eles sentem a responsabilidade, mas têm de ter personalidade para lidar com isso e para desfrutar disso. Para ser especial não é suficiente lidar com a responsabilidade num desses clubes, é preciso gostar da pressão. Vejam o Piqué, ele gosta de jogar pelo Barcelona, joga como se estivesse na escola com os amigos. O Sergio Ramos, tem uns 40 clássicos no Real Madrid, isso é o habitat dele, é natural. Não chega ser um bom jogador para jogar nestas equipas, é preciso ter uma certa personalidade, que te faz gostar. E a gostar podes ser fenomenal nestes clubes grandes."