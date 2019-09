Mourinho: «Sou amigo dos meus presidentes, até dos que me despediram»

José Mourinho confessou numa entrevista à agência espanhola 'EFE' que defrontar Lionel Messi tornou-o num "melhor treinador". O português, que se encontra desempregado desde que em dezembro do ano passado foi despedido do Manchester United, falou ainda do Real Madrid e do Atlético Madrid."Digo sempre que devo tanto aos futebolistas que foram meus jogadores como aos que defrontei e que me criaram problemas. Por exemplo, o Messi nunca jogou numa das minhas equipas, mas defrontei-o e tornou-me melhor treinador por ter de preparar jogos e organizar a minha equipa de outra forma. Quando digo o Messi digo todos os grandes jogadores que defrontei", explicou Mourinho.O treinador analisou, também, a Liga espanhola e não tem dúvidas que o Atlético Madrid pode sagrar-se campeão esta época. "Já não é uma equipa emergente. Trata-se de uma equipa que ganhou uma Liga na última década, ganhou taças, a Liga Europa, chegou à final da Liga dos Campeões e fez contratações incríveis. Para mim é um candidato a vencer o campeonato. O Atlético perdeu o Griezmann e o Godín, mas contratou bem."E uma dessas contratações foi precisamente João Félix, "um miúdo capaz de carregar o peso da responsabilidade".Inquirido sobre um eventual regresso ao Real Madrid, Mourinho garantiu apenas que é adepto dos merengues. "Eu não venho mais a Madrid porque não quero que as pessoas interpretem isso de forma negativa. Gostava de ir ao estádio, assistir a um jogo, mas não o faço. São situações que não gosto de alimentar. Se tenho as portas abertas? Senti isso no momento em que saí. Sempre saí de todos os clubes de forma honesta, sou amigo dos meus presidentes, até dos que me despediram, e gosto que assim seja. Não tenho problemas em dizer que depois de três anos no Real Madrid sou madridista. Há coisas que não mudam."